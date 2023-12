FC Barcelone - Mercato : Laporta récupère un petit chèque inespéré pour janvier

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est en quête de liquidités pour pouvoir réajuster un peu son effectif cet hiver. Outre l'arrivée de Vitor Roque, Xavi espère d'autres renforts mais pour cela, le Barça doit trouver des solutions financières. L'une d'elles pourrait venir de Juan Miranda.

Miranda a la cote

Le latéral formé à la Masia évolue au Betis mais le Barça a gardé 50% de ses droits. Or, le joueur jouit d'une belle cote sur le marché des transferts et le Betis se dirige vers une vente cet hiver car il est en fin de contrat et ne veut pas prolonger. Selon Sport, Miranda est estimé à 4 M€. Ce sont donc 2 M€ qui pourraient tomber dans les caisses du Barça en cas de transfert en janvier. l'AC Milan serait intéressé.

