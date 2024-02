FC Barcelone : un cadre de Xavi affiche son choix pour le futur entraîneur !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce sera, à n'en pas douter, LE dossier des prochains mois au FC Barcelone. Et pas simple pour la direction du FC Barcelone qui ne peut se manquer pour la succession de Xavi avec un technicien capable de répondre à de grandes attentes.

"Un grand entraîneur."

Plusieurs noms ont déjà été évoqués, on le sait. Et d'autres le seront dans les prochaines semaines. Celui de l'Allemand Hansi Flick retient encore et toujours l'attention, surtout que le milieu de terrain, Ilkay Gundogan, ne s'est pas fait prier pour dire tout le bien qu'il pensait du bonhomme. Et ce au travers de propos accordés à la Vanguardia.

"Il n’est pas seulement un homme fabuleux, c’est aussi un grand entraîneur, comme il l’a prouvé en remportant le triplé avec le Bayern. Il est arrivé en équipe nationale dans une situation très difficile, mais il a toujours été sincère et je le respecte beaucoup." Clair, non ?

Podcast Men's Up Life