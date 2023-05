FC Barcelone - Mercato : une arrivée surprise au Camp Nou cet été ?

Déjà le temps des rumeurs au FC Barcelone. Et ça risque de durer plusieurs mois, jusqu'au terme du mercato estival. Dernière en date, et non des moindres, l'arrivée cet été, sous forme de prêt, d'un certain Joao Cancelo.

Le joueur, qui est actuellement au Bayern Munich après avoir été prêté par Manchester City, n'aurait, et le conditionnel reste de rigueur, aucune envie de retourner en Angleterre. Pas plus, visiblement, que de rester en Allemagne. Selon le quotidien Sport, l'agent de Cancelo, Jorge Mendes, travaille déjà sur l'éventualité d'un prêt au Barça.

Ce qui constituerait une excellente nouvelle pour Xavi. A suivre.

❗️Joao Cancelo will force his departure from Manchester City, and Jorge Mendes has been working on his loan signing for Barcelona. He could join for one season with an option to purchase him permanently.



