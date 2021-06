FC Barcelone – Mercato : une révélation de l'Euro serait visée pour suppléer Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le secteur offensif du FC Barcelone est déjà largement fourni, cela n'empêche pas les équipes de Joan Laporta de continuer à regarder de nouvelles pistes... Et c'est encore plus vrai depuis la blessure d'Ousmane Dembélé, annoncé sur le flanc pour quatre ans.

Damsgaard, une pépite à polir pour le Barça ?

D'après SPORT, les scouts catalans regardent avec attention du côté de l'Euro 2021 et plus précisément au sein de la sélection du Danemark où brille le jeune Mikkel Damsgaard (20 ans). Buteur face à la Russie, l'ailier gauche qui appartient à la Sampdoria et est sous contrat jusqu'en juin 2024 a tapé dans l'oeil du Barça qui le suivra de près pour le reste de la compétition.

Transféré de Nordsjaelland au club gênois pour 6,75 M€ en septembre dernier, Damsgaard a fait son trou en Série A disputant 37 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 buts et 4 passes décisives. Des statistiques modestes qui n'empêchent pas le Milan AC, Tottenham ou encore West Ham de l'avoir à l'oeil.