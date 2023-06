FC Barcelone - Mercato : Xavi a deux nouvelles priorités pour cet été

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ilkay Gündogan et Vitor Roque en passe de rejoindre la Catalogne, le FC Barcelone, continue de vouloir recruter durant ce mercato, deux autres postes viennent d’être ciblés.

Un latéral droit et un joueur offensif

Le successeur de Busquets et le remplaçant de Lewandowski trouvés, le FC Barcelone chercherait, selon Foot Mercato, un vrai défenseur droit, Koundé étant défenseur central et Sergi Roberto étant polyvalent, le Barça cherche un latéral droit de métier, comme le fut Dani Alves à l’époque notamment. Autre poste ciblé, un joueur offensif qui s’apparenterait à un ailier, Fati étant décevant, Raphinha inconstant et Dembelé pourrait partir libre l’été prochain. Mais, attention, une fois de plus, le Barça devra composer avec sa situation financière délicate.