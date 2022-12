FC Barcelone - Mercato : Xavi a flashé sur un crack brésilien du Mondial

Ce n’est pas parce que Joan Laporta a mis un coup de frein au recrutement que le prochain mercato du FC Barcelone sera calme. Les rumeurs surgissent déjà pour donner un peu de baume au cœur des socios blaugrana et la dernière en date se nomme Gabriel Martinelli.

Âgé de 21 ans, le milieu offensif se montre à son avantage avec le Brésil, avec qui il est déjà qualifié en quarts de finale de la Coupe du monde. Si, vendredi (16h), il devrait encore être remplaçant contre la Croatie, le crack d’Arsenal plairait beaucoup à Xavi.

Selon Sport, l’état-major suit en effet Martinelli depuis plusieurs mois et aimerait profiter des négociations compliquées avec les Gunners autour de sa prolongation (son contrat expire en juin 2024) pour s’engouffrer dans la brèche. Le Brésilien est estimé à 60 M€ sur Transfermarkt.

