FC Barcelone – Mercato : Xavi recalé sur ses deux priorités pour remplacer Busquets

Comme expliqué par Xavi la semaine dernière, le FC Barcelone va chercher en priorité à recruter une sentinelle afin de remplacer Sergio Busquets, en fin de contrat et qui a fait le choix de quitter son club de toujours au 1er juillet.

En proie à une équation économique compliquée, le Barça pourrait bien avoir à tirer un trait sur ses deux grosses priorités. Souvent annoncé comme proche des Blaugranas, Ilkay Gündogan (Manchester City, 32 ans) se rapproche davantage d'une prolongation avec les Citizens que d'un départ à l'issue de son contrat au 30 juin. Après le Times hier, le spécialiste Mercato Ekrem Konur confirme cette tendance ce dimanche.

?Ilkay Gundogan has held positive talks with the Manchester City, about extending his contract and is set to reject interest from Barcelona.?￰゚ヌᆰ ?#MCFC ? #ManCity https://t.co/61bwPJVeKA pic.twitter.com/Yi4igPkIC9