FC Barcelone : quatre dossiers avancent, le mercato s'agite !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Non, il n'y a pas que le dossier Lionel Messi au FC Barcelone. Et de toute évidence, le mercato estival qui s'annonce va concerner un grand nombre de joueurs. On sait déjà que Busquets et Alba ne seront plus en Catalogne la saison prochaine. Et en attendant le choix du Français Jules Koundé, il semble que la porte s'ouvre également en grand pour Andreas Christensen et Franck Kessié. Avec un même point de chute selon les informations du média Relevo : l'Inter Milan !

Par ailleurs, et cette fois dans le sens des arrivées, le quotidien Mundo Deportivo assure que le dossier Ilkay Gundogan (Manchester City) a du plomb dans l'aile. La raison ? La décision, toujours pas connue, de la Liga quant au plan financier mis en place par le président Laporta pour rentrer dans les clous. Enfin, et l'information provient cette fois du journaliste Matteo Moretto, Marcus Thuram, l'attaquant de l'équipe de France qui évolue au Borussia Mönchengladbach, aurait récemment été proposé au Barça.

A suivre.