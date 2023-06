FC Barcelone : une rumeur persistante et bidon dans le Mercato du Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est acté. Lionel Messi ne reviendra pas au FC Barcelone, mais tentera l'aventure en MLS, à l'Inter Miami. Conséquence directe, le club catalan devra sans doute faire moins d'efforts financiers que prévu, lui qui a tenté de faire le ménage et de contraindre des joueurs au départ afin d'alléger sa masse salariale.

Xavi ne veut pas son départ

Depuis quelques jours, trois noms reviennent avec insistance pour un potentiel départ : Fati, Kessié et Ferran Torres. Si au sujet des deux premiers, tout et son contraire se dit chaque jour, il est intéressant d'apprendre, dans les colonnes de Marca, que Xavi, l'entraîneur catalan, n'a aucune intention, en réalité, de voir Torres s'en aller. Et ce en dépit de quelques propositions en Premier League. Toujours selon le média, Xavi est convaincu de l'utilité de son attaquant la saison prochaine et ne souhaite guère son départ.

A suivre.