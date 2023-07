FC Barcelone - Mercato : après Messi, Busquets et Alba, une quatrième légende du Barça à l'Inter Miami ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que Lionel Messi, qui arrivait en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, a décidé de poursuivre sa carrière du côté de la MLS et de l'Inter Miami, la Pulga pourrait bientôt être rejoint par ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Messi, Busquets, Alba et Iniesta tous réunis à l'Inter Miami ?

En plus de Sergio Busquets et Jordi Alba, une autre légende du Barça pourrait débarquer à l'Inter Miami cet été, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste espagnol de la radio catalane RAC1, Roger Saperas. Il s'agirait d'Andres Iniesta, qui à 39 ans, n'a toujours pas raccroché les crampons et évolue depuis l'été 2018 au Vissel Kobe au Japon. À l'Inter Milan, le champion du monde 2010 pourrait s'offrir un ultime challenge.

Iniesta pourrait rejoindre l’Inter Miami. @RogerSaperas — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 4, 2023

