Le Barça avance sur deux nouvelles recrues en attendant Koundé, la Benzema-dépendance se poursuit au Real Madrid

Sport : "Koundé 2027"

Jules Koundé, qui devrait être la cinquième recrue estivale du FC Barcelone après Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski, fait la Une de Sport, qui annonce que le club blaugrana aimerait officialiser ce mercredi l'arrivée du défenseur central français.

Mundo Deportivo : "Mon idole est Ronaldinho"

Raphinha, fraîchement arrivé cet été en Catalogne en provenance de Leeds, a accordé une interview à Mundo Deportivo et fait donc la Une du quotidien catalan. Par ailleurs, on apprend qu'en plus de Jules Koundé, le Barça serait proche de boucler les arrivées des deux défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso.

Marca : "Avec Benzema, c'est autre chose"

Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur le match nul du Real Madrid face au Club America (2-2) en match de préparation et insiste sur l'importance de Karim Benzema, qui a inscrit le premier but merengue d'une frappe enroulée du pied droit.

AS : "Cristiano force la machine"

De son côté, AS n'a pas attendu la fin du match du Real Madrid pour boucler son édition du jour et a fait sa Une sur Cristiano Ronaldo, qui a fait son retour ce mardi à l'entraînement de Manchester United, accompagné de son agent, Jorge Mendes. Le quotidien madrilène est également revenu sur la réponse du président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, à la rumeur CR7. "Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid. Ce n'est certainement pas vrai. (...) C'est pratiquement impossible pour lui de venir à l'Atlético de Madrid."