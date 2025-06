FC Nantes Mercato : Abline, Lafont, Zézé, Radakovic… les annonces fortes de Kita et Castro

En conférence de presse, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, et l’entraîneur, Luis Castro, ont évoqué le marché des transferts des Canaris.

Présents devant les médias ce lundi, à l’occasion de la reprise du FC Nantes, le directeur général, Franck Kita, et le nouvel entraîneur, Luis Castro, ont évoqué le mercato de leur club. Le Portugais a notamment évoqué le recrutement du défenseur serbe Uros Radakovic : « Il a un profil de défenseur axial intéressant. C’est un joueur à l’aise avec le ballon. C’est ce qu’on veut. Il est très fort dans le domaine aérien. Il est aussi agressif. Mais il va falloir qu’il s’adapte à la Ligue 1, qui est différente du championnat turc ».

« Je souhaite garder tous les joueurs »

Son supérieur hiérarchique, lui, a été interrogé sur l’avenir de Louis Leroux. Bonne nouvelle, le jeune milieu de terrain ne sera pas vendu cet été ! « Lui et Tabibou sont au cœur du projet, ils sont intransférables. Il faut leur laisser le temps de s’épanouir ici. » Une déclaration qui ravira les supporters, inquiets que le FCN envisage de céder Leroux après seulement quelques apparitions, certes très prometteuses, en Ligue 1. D’ailleurs, de façon plus large, Franck Kita a assuré que le FC Nantes n’avait pas de souci financier et, donc, aucun besoin de vendre !

« Zézé est jeune mais a plus de vécu que les autres (Leroux et Tabibou). C’est un excellent joueur mais tout est possible dans le foot. Je n’ai pas envie et pas besoin de le vendre. De toute façon, je n’ai envie de vendre personne. Je n’avais pas envie de vendre les autres (Simon, Augusto et Chirivella). Je souhaite garder tous les joueurs. » Ouest-France, qui relaye ces propos, constate que Franck Kita ne parle pas de Matthis Abline mais que l’attaquant sera tout de même transféré en cas de belle offre.