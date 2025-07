Supporters du FC Nantes, c’est l’heure de votre vidéo de la semaine. Et on est bien évidemment revenu sur les signatures polémiques de Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais.

Les arrivées de Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais en provenance de l’Olympique de Marseille ont fait beaucoup de remous du côté du FC Nantes, les deux joueurs étant d’anciens Nantais. En particulier pour Valentin Rongier, qui avait déclaré lorsqu’il était encore au FC Nantes qu’il ne signerait jamais à Rennes et avait souvent alimenté la rivalité entre les deux clubs.

Dans ce talkshow, Raphaël Nouet, notre spécialiste des Canaris, et Fabien Chorlet reviennent ainsi sur ces transferts polémiques et se demandent si la venue de Valentin Rongier au Stade Rennais est la pire trahison de l’histoire du club des bords de l’Erdre. Nos journalistes font aussi le point sur les dernières rumeurs mercato du côté du FCN : Jhoanner Chavez (RC Lens), Joris Chotard (Montpellier) et Hyunsek Hong (Mayence).