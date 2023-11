ASSE, OM, RC Lens, FC Nantes : Renaud désigne ses 4 clubs de coeur en L1

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Vendredi prochain, Renaud sort son nouvel album Dans mes cordes (Parlophone), où il revisite ses plus belles chansons, accompagné d'un double quatuor à cordes. En tournée à travers la France puis en août prochain au Canada, il travaille sur de nouvelles compositions et l'une d'elles devrait faire référence à Kylian Mbappé.

Bercé par les Verts, il suit maintenant les Canaris et fait une promesse au RC Lens

Le foot a toujours été très présent dans le répertoire de Renaud, notamment dans ses chansons J'ai raté ­Télé-foot (1980), ou Miss Maggie (1985), où il s'en était pris aux hooligans. Et dans un entretien à L'Equipe, il raconte son attachement à l'ASSE, lui qui est proche de Laurent Paganelli. « J'ai été bercé par les épopées européennes des Verts entre 1975 et 1977. Il faut dire aussi que ma petite soeur vit à là-bas et que mon grand-père Oscar, après avoir été mineur, y a travaillé comme ouvrier. » S'il était aussi un fervent supporter du Stade Lavallois, Renaud a été séduit par le RC Lens pendant le tournage dans le Nord du film Germinal (1993) de Claude Berri, où les figurants étaient pour la plupart des amoureux des Sang et Or. "Le public de ­Bollaert m'a souvent rendu hommage, en reprenant la mélodie de la Ballade Nord-Irlandaise (1991) ou en ­inventant un chant sur l'air d'Hexagone (1975). Ils ont aussi déployé un tifo récemment avec un grand portrait de moi en mineur. J'ai vu et entendu tout ça, et j'en ai été très ­touché... J'ai adoré la reprise des Corons à la mi-temps. J'aurais bien voulu écrire ce titre, je suis un peu jaloux (de Pierre Bachelet)... Je retournerai à Lens s'ils prolongent leur parcours en Coupe d'Europe cette saison". Enfin, Renaud apprécie aussi la Beaujoire. Il s'y est rendu à trois reprises ces derniers mois, lui qui habite désormais avec sa nouvelle ­compagne à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs, proche de Nantes. « La Beaujoire, c'est une ambiance terrible, l'une des plus belles de France, notamment lors des matches de Coupe d'Europe. Mes clubs de coeur, je dirais que ça reste Lens et l'OM définitivement, mais j'ai une tendresse pour Nantes."

« Dans mes cordes » le nouvel album de Renaud sera disponible le 01.12.2023

Précommandez-le dès aujourd’hui : https://t.co/o1IMgxkTER

Redécouvrez certaines des plus belles chansons de Renaud dans des versions inédites portées par les cordes d'un double quatuor féminin. pic.twitter.com/MGMv2BeQiu — renaud (@renaudofficiel) October 23, 2023

