FC Nantes : un nouveau goleador tape à la porte d’Aristouy

Sur une série d’insuccès, le FC Nantes a rejoint gentiment le ventre mou du classement de Ligue 1 et compte se relancer après la trêve internationale. En attendant, un jeune attaquant flambe en National 3 : Joe-Loïc Affamah. Comme le souligne Tribune Nantaise, le joueur de 21 ans a déjà inscrit six buts en sept matches de National 3, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du groupe derrière Pierre-Ange Omombé (Vendée Fontenay Foot).

Affamah flambe en National 3

Après une saison délicate, le Franco-togolais avait été prêté à Torreense (Portugal) en début d’année et a retrouvé des couleurs qui pourraient lui permettre de taper à la porte de Pierre Aristouy chez les pros. « Avec des attaquants comme Moses Simon ou encore Mostafa Mohamed qui s’envoleront pour la CAN début janvier ou un Ignatius Ganago souvent blessé, on suivra avec attention si Affamah aura de nouveau sa chance en pro », concluent nos confrères. Seul l’avenir le dira.

