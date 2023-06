FC Nantes - Angers : Aristouy fait une annonce surprenante avant le match

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

17e et premier relégable avant le début de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes doit s'imposer ce samedi contre le SCO d'Angers et que l'AJ Auxerre ne s'impose pas dans le même temps contre le RC Lens pour que les Canaris soient maintenus dans l'élite.