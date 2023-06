FC Nantes : Aristouy fait une grande annonce sur les jeunes la saison prochaine

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Pierre Aristouy sera l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. S’il reste encore à lui trouver un adjoint digne de ce nom pour valider cette option dominante, le formateur de 43 ans se projette déjà sur l’avenir et entend lancer des jeunes dans l’effectif professionnel. « Attention à ne pas vendre du rêve. Recréer du lien avec la formation, ça veut dire des réunions quasi quotidiennes, du temps passé, des observations de matches et d’entraînements… Mais ça ne veut pas dire démarrer la prochaine saison avec huit gamins du centre comme titulaires, a-t-il tempéré dans L’Équipe. Il faut avoir une vraie stratégie pour chacun d’entre eux. Idéalement, c’est 16 joueurs majeurs et le reste des places pour un effectif de 22-23 joueurs, ce sont des jeunes. Prenons l’exemple des défenseurs centraux. Pallois, Castelletto et Girotto sont actuellement dans l’effectif. Si tous les trois restent, je ne veux surtout pas un autre joueur à ce poste-là car, à la formation, j’ai trois noms pour compléter cette liste.

Le grand FCN de retour avec Aristouy ?

Avec cette nouvelle vague, le FC Nantes pourrait-il renouer avec son glorieux passé des années 2000 ? « Ce n’est pas impossible, mais pas de façon aussi marquée qu’en 2000, où 18 des 24 joueurs du groupe sont issus du centre. En revanche, il est possible de retrouver un travail collectif. C’est une question de confiance, a-t-il ajouté. J’aimerais normaliser à nouveau le fonctionnement, les relations. Comme ouvrir les entraînements. On ne mesure pas, l’impact, pour un gamin du centre, de voir un entraînement des pros, et encore plus s’il a un de ses potes présent. Ça génère un tel degré de motivation et ça peut faire prendre conscience de ce qu’il faut mettre en place pour en être. »

« Quand je parle de confiance, j’entends la confiance dans mon rôle de technicien sportif. Dans la composition de l’effectif, je dois pouvoir avoir un mot fort à dire »https://t.co/sPavBs77z0 — jean-marcel boudard (@JMBoudard) June 8, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Entraîneur du FC Nantes la saison prochaine, après avoir été conforté par les Kita suite au maitien des Canaris en Ligue 1, Pierre Aristouy pourrait intégrer des jeunes de la formation à l’effectif professionnel dès cet été.

Bastien Aubert

Rédacteur