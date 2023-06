FC Nantes : Aristouy révèle comment il a relancé l'équipe dans la course au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Prolongé à la tête du FC Nantes pour les deux prochaines saisons suite à son intérim réussi, Pierre Aristouy a accordé une longue interview au site officiel de son club. Dedans, il est notamment revenu sur les premiers mots qu'il a tenus à une équipe qui venait alors de glisser dans la zone rouge. Des mots qui ont finalement eu un impact positif puisque la Maison Jaune est parvenue à sauver sa peau grâce à une ultime victoire sur Angers (1-0).

"Des mots d'exigence et des mots de complicité"

"Les tout premiers mots ont été de tout faire ensemble pour ne pas aller au bout de cette anomalie. Parce que oui, je considérais que c'était une anomalie de voir ce Club mais surtout, cet effectif, être dans une telle situation et qu'il puisse peut-être, ne pas se maintenir en Ligue 1. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a eu à la fois des mots d'exigence et des mots de complicité. Il fallait vraiment que les têtes soient dans les meilleures dispositions. Ça a pris un peu de temps et c'est normal, parce que ça ne se fait pas dans l'immédiat."

Les résultats du FC Nantes en 2022-23

🤳 Alors, qui sont nos supporters gagnants de Coach Canari ?



Félicitations à "Fabico" qui termine premier et remporte deux abonnements pour venir encourager nos Canaris à la Beaujoire !



Merci à tous pour votre participation cette saison 👊#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Lorsqu'il a été nommé à la place d'Antoine Kombouaré, début mai, Pierre Aristouy a tenu un discours volontaire auprès des joueurs pour les rebooster. Il a également beaucoup travaillé sur le moral de troupes touchées par leur mauvais classement.

Raphaël Nouet

Rédacteur