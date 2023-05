FC Nantes : de l'eau dans le gaz entre les Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il y aurait de l'eau dans le gaz au FC Nantes entre Waldemar Kita et son fils, Franck. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le propriétaire des Canaris aurait envoyé promener son directeur général de rejeton lorsque celui-ci lui a demandé conseil pour l'identité du remplaçant d'Antoine Kombouaré : "« Tu as décidé sans moi en Janvier, tu te démerdes maintenant ». C’est en substance le message du père Kita au fils… Ce dernier a décidé seul de la nomination de Pierre Aristouy".

Le mercato hivernal au cœur des tensions

Waldemar Kita reprocherait à son fils de ne pas l'avoir écouté durant le mercato hivernal et d'avoir au contraire suivi les volontés de son entraîneur, Antoine Kombouaré, qui a obtenu la plupart des joueurs qu'il demandait. Connaissant la fraîcheur des relations entre le propriétaire du FCN et son désormais ancien coach, le ressentiment de l'homme d'affaires se comprend. De là à ne plus parler à son fils et ajouter de la tension à un club déjà au bord de l'implosion en raison de la menace de la relégation...

C’est en substance le message du Père Kita au Fils… ce dernier a décidé seul de la nomination de Pierre Aristouy. #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 10, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur