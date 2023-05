FC Nantes : Kombouaré a des mots forts et s'adresse aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est au micro d'Amazon Prime que le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est venu livrer ses impressions. Morceaux choisis.

"C'est une grosse déception, pas le résultat qu'on souhaitait. On n'est pas agressifs dans les surfaces. On fait trop d'erreurs, des cadeaux. Il faut être efficaces, tueurs, tout ce qu'il nous manque. On ne lâche pas, OK, il y a même des faits de jeu terribles. A la pause, on se dit que. c'est compliqué, mais qu'on va peut-être réussir à les faire douter. C'est ce que j'aime, c'est que mon groupe ne lâche pas. On a continué à jouer. Il faut chercher du positif. On manque de réalisme, on sent de la fébrilité. Mais attention, les joueurs sont concernés, ils se battent.

On se sent mal vis à vis de nos supporters. Ils sont là, ils sont gentils. A une autre époque, on venait nous secouer... Moi, je leur dis de continuer à nous soutenir. Rien n'est terminé, il y a encore douze points en jeu. Moi je leur dis : on est merdeux, on est honteux, je n'aime pas les pleureuses, mais on va se battre. Et on y arrivera que si on est soudés, donc avec nos supporters. On coule en effet, mais vivons les matches, jouons-les, et nous, on va trouver les solutions pour s'en sortir. On va se battre jusqu'au bout."