FC Nantes - Mercato : Blas reçoit un dernier cadeau... avant son départ ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ludovic Blas est bel et bien le patron au FC Nantes. Branché sur courant alternatif tout au long de la saison, le milieu offensif de 25 ans a su se montrer décisif dans ses moments-clés pour permettre aux Canaris de se maintenir en Ligue 1. Son action sur le but d’Ignatius Ganago contre le SCO d’Angers (1-0) lors de la 38e et dernière journée en est le parfait symbole...

Blas meilleur Canari de la saison

Pour le récompenser, les supporters l’ont élu meilleur Canari de la saison pour la troisième année consécutive. Sur près de 100 000 votes, Blas a récolté pas moins de 37,69% des voix devant Pedro Chirivella (20,09%) et Andrei Girotto (15,48%). L’ancien joueur de l’EA Guingamp a été le joueur le plus décisif du FC Nantes avec 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

FC Nantes. Ludovic Blas élu Canari de la saison pour la troisième fois consécutive #FCNantes https://t.co/34Dyceva0x — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) June 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer S’il s’est montré plutôt intermittent cette saison dans les rangs du FC Nantes, Ludovic Blas (25 ans) a su surgir comme un diable de sa boîte pour permettre aux Canaris de se maintenir en Ligue 1. L’heure des récompenses a sonné.

Bastien Aubert

Rédacteur