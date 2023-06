FC Nantes : Pierre Ménès colle déjà un premier taquet à Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Si Pierre Ménès a généralement un regard assez positif sur les jeunes coachs qui pointent le bout de leur nez en Ligue 1, l'ancien consultant du CFC a en revanche beaucoup de mal avec le discours de Pierre Aristouy, lequel a déclaré vouloir s'appuyer massivement sur la formation au FC Nantes. Sur son blog Pierrot le foot, Pierre Ménès a lâché un petit taquet au jeune coach des Canaris : « Il est gentil Aristouy mais s'il peut faire une saison de Ligue 1 avec 16 joueurs plus des jeunes, il faudra m'appeler... C'est quelque chose qui n'est plus possible. Surtout aujourd'hui dans un système à cinq remplaçants qui permet d'aligner 16 joueurs par match. Cela me paraît un leurre... »

Il n'est pas encore convaincu par Aristouy

Concernant les qualités de Pierre Aristouy, l'ex journaliste de L'Equipe est aussi circonspect : « Parmi les jeunes entraîneurs, j'ai des doutes sur Digard, moins sur Le Bris et Aristouy, il n'a quand même rien fait d'extraordinaire...Il a pris la place d'Antoine Kombouaré, le club s'est maintenu maintenant sa part de responsabilité ? Est-ce qu'avec Kombouaré Nantes n'aurait pas fait match nul contre une équipe de Toulouse déjà en vacances et battu Angers à la Beaujoire ? On ne le saura jamais... »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pierre Ménès n'est pas un grand fan du nouveau coach du FC Nantes, Pierre Aristouy. Il trouve son discours sur l'incorporation des jeunes particulièrement démago et se demande si les Canaris ne se seraient pas aussi sauvés avec Antoine Kombouaré.

Alexandre Corboz

Rédacteur