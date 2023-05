FC Nantes : un deuxième match de la peur se profile ce week-end pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si Antoine Kombouaré et le FC Nantes doivent batailler pour le maintien en Ligue 1, il ne s'agit pas des seuls Canaris en difficulté actuellement. En effet, l'équipe réserve, entraînée par Stéphane Ziani (souvent présenté comme un successeur du Kanak au niveau de l'équipe fanion) tire aussi la langue en National 2. Tombée à la 13ème place du classement (28 points) à quatre journées de la fin, la réserve du FCN reçoit Andrézieux-Bouthéon (12ème, 32 points) ce week-end à Saupin avec l'espoir de s'extirper de la zone rouge. Un match qui ressemble assez au FC Nantes – RC Strasbourg de par ce qu'il propose.

Ziani aussi galère cette saison à Nantes

Comme Antoine Kombouaré, Stéphane Ziani se veut positif dans Ouest-France à l'approche de ce sprint où les Nantais ont beaucoup à perdre : « On essaye de se concentrer sur nos progrès à faire pour espérer quelque chose et voir nos joueurs évoluer. Même si ce n’est pas suffisant pour exister de façon efficace en N2, je trouve qu’il y a une vraie montée en puissance dans le contenu et dans la capacité à exister dans ces matches (…) Cette saison, la marche était un peu haute mais ce n’est pas grave. Les joueurs ont bossé et ils ont vu que le football de haut niveau n’était pas facile. On va se battre jusqu’à la dernière seconde du championnat pour gagner des matches ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Ce week-end, la réserve du FC Nantes joue aussi un match décisif dans la course au maintien face à Andrézieux-Bouthéon. Comme Antoine Kombouaré, Stéphane Ziani cherche des leviers pour le maintien en restant positif dans son discours.

Alexandre Corboz

Rédacteur