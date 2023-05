FC Nantes : une figure de l’OM et des Girondins aurait dit oui aux Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Waldemar Kita a tranché : Antoine Kombouaré évincé, Pierre Aristouy entraînera l’équipe fanion du FC Nantes jusqu’en fin de saison. Le désormais ancien coach des U19, accompagné d’Oswaldo Vizcarrondo, aura pour mission de sauver les Canaris d’une relégation en Ligue 2 qui lui tend les bras. En attendant, l’état-major du FC Nantes a contacté Rolland Courbis avant de prendre sa décision finale. « J’ai été appelé, j’ai reçu plusieurs coups de téléphone, oui. Des personnes indiquant être proches du FC Nantes et de la famille Kita, a-t-il révélé au 10 Sport. On m’a sondé pour connaître ma position dans la perspective d’une possible venue, j’ai écouté. On m’a dit de me tenir prêt, que j’allais être appelé par la famille Kita. Mais à ce jour, ni le père, ni le fils, ne m’a appelé. »

Courbis n'aurait pas dit non

Devant une telle proposition, l’ancien coach de l’OM et des Girondins de Bordeaux n’aurait pu refuser. « Si un club comme le FC Nantes m’avait appelé et m’avait demandé de l’aider, c’est impossible pour moi de refuser, a-t-il affirmé. Je n’imagine pas dire non au FC Nantes, à ce club, à ces supporters. Comme je refuse d’imaginer Bordeaux, Saint-Etienne et Nantes ensemble en deuxième division… Si un de ces clubs, à 4 journées de la fin, prend la peine de m’appeler, je me retrousse les manches et je dis oui. Refuser de donner un coup de main à ces grands clubs du football français, je me l’interdis. Un duo avec Stéphane Ziani ? Je pense que c’était une très bonne idée, oui (sourire). Je vois beaucoup de complémentarité de ce possible duo, qui aurait pu être redoutable. Après, n’oublions pas l’ampleur du défi. On parle de prendre plus de points en quatre matchs que lors des onze derniers, plus la Coupe de France ? Ça ressemble quand même à une mission « impossible ». Même si, dans Mission Impossible, à la fin, ils réussissent leur mission. Et c’est tout ce que je souhaite au FC Nantes et au duo qui a été choisi.

