FC Nantes : une légende des Canaris passée par le RC Lens est décédée

C'est une grande figure des Canaris qui vient de nous quitter. L'ancien défenseur central français, Robert Budzynski, est décédé ce lundi à l'âge de 83 ans. Pour l'heure, la cause de sa mort n'est pas connue. Formé au RC Lens, celui qui aura connu 11 sélections avec l'équipe de France au milieu des années 60 aura marqué l'histoire du FC Nantes de son empreinte. Joueur du FCN entre 1963 et 1969, Robert Budzynski aura ensuite été recruteur et directeur sportif pour le club des bords de l'Erdre entre 1970 et 2005.

Figure du FC Nantes, dont il avait été joueur avant de devenir l'emblématique directeur sportif, Robert Budzynski s'est éteint, a-t-on appris lundi. Il avait 83 ans.https://t.co/hWOuTvjFYx pic.twitter.com/bsKQUPs2KR — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2023

