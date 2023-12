PSG - FC Nantes : le voyage des Canaris au Parc des Princes s'annonce mal

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'est une évidence qui sure maintenant depuis des années : les clubs français qui se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le PSG n'espèrent pas très souvent y prendre des points. Surtout vrai depuis que le club parisien domine notre football avec l'arrivée dans la capitale des Qataris et leurs moyens illimités.

Sur les 20 derniers matches....

Le FC Nantes ne fait pas exception, bien au contraire. Car comme le rappelle le site du club, il s'agira demain soir de la 46e confrontation entre les deux clubs au Parc et dans l'élite. Le bilan ? 26 défaites et 8 matches nuls. Mais pour 11 victoires tout de même. Seul souci, les deux dernières en date remontent à...2004, lorsque le PSG était entraîné par un certain Vahid Halilhodzic, et en mars 2021 avec un succès sur le score de 2-1.

Pis, lorsqu'on s'attarde sur les vingt derniers matches entre Parisiens et Canaris, et pas uniquement dans l'enceinte parisienne, le bilan est le suivant : 17 victoires pour le PSG, 3 pour le FC Nantes.

