FC Nantes - Mercato : Blas a fixé une exigence spéciale LOSC pour signer au Stade Rennais

Ludovic Blas au Stade Rennais, ça chauffe. Comme déjà expliqué hier, le milieu offensif du FC Nantes se serait déjà entendu sur le plan salarial avec le club breton et attend le feu vert de Waldemar Kita pour quitter la Jonelière. Aussi, le joueur de 25 ans ne veut pas que les choses traînent pour éviter la même situation que l’été dernier, lorsqu’il avait fait marche arrière pour prolonger après avoir été proche de signer au LOSC.

Blas veut vite boucler son départ à Rennes

« Ludovic Blas a vité été tenté par l'offre rennaise et l'a vite fait savoir au FC Nantes d'ailleurs. Il ne veut pas trainer pour ne pas revivre de volte face en fin de mercato. Pas d'autres clubs aussi chauds toute façon et Lille, Marseille, Lyon et Nice voulaient attendre, affirme l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. La direction du FC Nantes est à l'écoute de l'offre rennaise, même si la destination les fait un peu tiquer. Ça devrait tout de même aller au bout sauf revirement. »

Pour résumer Courtisé et déjà d’accord au niveau salarial avec le Stade Rennais, Ludovic Blas (25 ans) aurait déjà indiqué à ses dirigeants qu’il voulait rejoindre le grand rival des Canaris tout en bouclant vite son départ. Histoire d'oublier le passé.

Bastien Aubert

Rédacteur