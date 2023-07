FC Nantes - Mercato : Blas répond à ses détracteurs avant son départ au Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors qu'il s'apprête à s'engager avec le Stade Rennais, Ludovic Blas a décidé de se souvenir des belles choses, pour reprendre le titre d'un film. Le milieu offensif a publié un message d'adieux aux supporters du FC Nantes dans lequel il dit vouloir retenir le meilleur de son passage en Loire-Atlantique. Il s'explique également sur les raisons l'ayant poussé à rejoindre l'ennemi rennais, espérant que les fans de la Maison Jaune ayant mal pris son choix finiront par le comprendre...

"Je n'ai jamais triché"

"Je tenais à vous écrire ces quelques mots pour vous dire au revoir. Après quatre saisons passées sous le maillot nantais, une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici. Sachez que je n’ai jamais triché, et fait beaucoup de sacrifices pour porter au plus haut nos couleurs, peu importe les circonstances. Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions. J’ai eu l’honneur de participer à des aventures historiques avec le FC Nantes, en Coupe de France comme en Coupe d’Europe, je serai toujours fier d’avoir porté ce maillot et reconnaissant d’avoir pu inscrire la première ligne de mon palmarès ici. Après cette saison éprouvante, où il aura fallu encore se battre jusqu’au bout, je suis heureux de laisser le club à sa place en Ligue 1, et lui souhaite un avenir prospère et serein."

