FC Nantes - Mercato : Kombouaré maintenu faute de mieux par les Kita ?

Interrogé hier soir sur son avenir après la défaite à Brest (0-2) qui a plongé son équipe dans la zone rouge, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est dit serein : "Moi, je ne décide pas. Moi, je suis là jusqu'au 4 juin. On est dans un mini-championnat. Il reste cinq matches et 15 points en jeu. Aujourd'hui, je ne suis pas content pour Brest mais on verra... Je voyais des messages de soutien mais je ne suis pas malade. Je ne suis pas content, je suis en colère parfois. Je suis convaincu qu'on va se maintenir. Le 4 juin, on sera devant".

Kita pas convaincu du bienfondé d'un changement avant Strasbourg

Mais on sait que Waldemar Kita n'attend qu'une occasion pour se séparer d'un entraîneur avec qui il n'a aucun contact. On aurait pu penser que le revers brestois et la 17e place qui en a découlé serait une bonne excuse pour actionner le siège éjectable, surtout que se profile un match très important contre Strasbourg dimanche. Mais ce ne devrait pas être le cas. Le journaliste de Hit West Simon Reungoat annonce que Kita va conserver Kombouaré... par dépit ! "Les solutions internes comme Stéphane Ziani (ou Fenillat, Aristouy) n’inspirent pas plus Waldemar Kita qu’un pompier de service venu de l’extérieur. Donc, Kombouaré." Une information confirmée par David Phelippeau.

🚨 Le @FCNantes peut-il changer de coach avant le nouveau match « à la vie à la mort » face à Strasbourg ?

➡️ Les solutions internes comme Stéphane Ziani (ou Fenillat, Aristouy) n’inspirent pas plus Waldemar Kita qu’un pompier de service venu de l’extérieur.

Pour résumer Dimanche, le FC Nantes accueillera le RC Strasbourg à la Beaujoire pour un match décisif dans la course au maintien. Ce devrait être avec Antoine Kombouaré sur le rang, Waldemar Kita n'ayant pas trouvé meilleur entraîneur pour relancer son équipe.

