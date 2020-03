FC Barcelone : la blague osée de Messi & Co sur le coronavirus

true

L’Espagne n’est pas épargnée par le coronavirus. Le syndicat des joueurs a même demandé de reporter les deux prochaines journées de Liga pour éviter une éventuelle propagation du virus. En Ligue des champions, la tendance est déjà claire : le huis-clos. Ce sera le cas ce soir entre le PSG et le Borussia Dortmund au Parc des Princes (21h).

Ce le sera aussi pour le choc entre le FC Barcelone et le Napoli la semaine prochaine au Camp Nou. D’après AS, le vestiaire du FC Barcelone est conscient de la situation et pense que la santé prévaut sur tout le reste. En revanche, un sentiment de « stupéfaction » a enveloppé Lionel Messi et Cie devant la nouvelle du huis-clos.

Le vestiaire du Barça vit mal le huis-clos

« Les joueurs du Barça considèrent que cette décision du huis-clos favorise clairement le Napoli, affirme le journaliste Javier Miguel. Après le résultat nul de l’aller (1-1), ils se sentent floués par cette situation et estiment qu’ils pourraient perdre la qualification à cause de cet événement. » On l’a donc compris : Messi & Co ne vivent pas bien la situation mais gardent un certain sens de l’humour. « Au moins, on pourra passer le ballon à Marc-André ter Stegen sans être sifflé par nos supporters », a glissé en choeur le vestiaire blaugrana au quotidien espagnol.