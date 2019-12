FC Barcelone – Mercato : on en sait déjà plus sur l’après Valverde

true

Le FC Barcelone n’échappe bien entendu pas aux rumeurs concernant son entraîneur. Et si Ernesto Valverde devait passer la main, un remplaçant serait déjà trouvé…

Certes, ce n’est pas nouveau. Et ça ne risque pas de s’arrêter dans les prochaines semaines, mercato d’hiver oblige. Le FC Barcelone aurait, et le conditionnel est de rigueur…, déjà l’idée de changer d’entraîneur la saison prochaine, Ernesto Valverde ne parvenant (toujours) pas à faire l’unanimité.

Les médias espagnols, et notamment ceux basés en Catalogne, insistent depuis des semaines sur un remplaçant idéal : Ronald Koeman. Le Néerlandais, actuel sélectionneur des Oranje, et qui, comme vous le savez, a été joueur au Barça et y a même glané plusieurs titres (4 titres de champion, une Ligue des Champions).

Sur son compte twitter, le journaliste de Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, en dit plus sur le dossier. Et visiblement le président du club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ne va laisser le soin à personne de gérer les futures négociations.

Con todo, Ronald Koeman no es el único candidato a suplir a Ernesto Valverde a final de temporada. Hay un par de candidatos más de peso. El problema de uno de ellos es el idioma, no habla castellano, aunque lo chapurrea. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) 19 décembre 2019

« La situation joue en faveur de Koeman, mais il n’y a pas encore de décision ferme du président. Il veut un technicien de consensus et le héros de Wemnley répond à cette demande. Mais qu’en pense le vestiaire ? » Avant d’ajouter que d’autres entraîneurs demeurent dans la short-list et que l’un d’entre-eux souffre toutefois d’un problème : il ne parle pas l’Espagnol.



A suivre…