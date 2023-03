Le Real Madrid a besoin d’un attaquant, le FC Barcelone s’offre une nouvelle polémique

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Il engrange et il suit »

Marca fait l’état des lieux de la Liga : après la victoire du FC Barcelone contre le FC Valence (1-0) et le match nul du Real Madrid face au Betis à Séville (0-0), l’écart entre les deux grands rivaux espagnols est de neuf points en faveur des Blaugrana. Le mutisme merengue est pointé du doigt.

SPORT : « Adieu Madrid »

Même si Carlo Ancelotti est convaincu du contraire, Sport en est persuadé : le Real Madrid a définitivement dit adieu au FC Barcelone dans la course au titre ! Buteur devant le Valence FC, l'ailier brésilien Raphinha a encore marqué ds points auprès de Xavi.

MUNDO DEPORTIVO : « À 9 »

Si Mundo Deportivo se gausse de l’écart entre le Barça et le Real en tête de la Liga, la polémique du penalty entre Ansu Fati et Ferran Torres enfle. « Il y a un ordre dans les tirs au but et nous le communiquons aux joueurs. Ferran était premier sur la liste », a tranché Xavi alors que Fati a essayé de s’emparer du ballon avant de voir son coéquipier échouer dans sa tentative.

AS : « Sous zéro »

As revient sur le manque de réalisme du Real Madrid devant le Betis et pointe les lacunes offensives merengue de manière plus globale. Il s’agit ainsi du deuxième match sans marquer et le quatrième de la saison. « La sonnette d’alarme est tirée et Benzema ne se réveille pas », s’inquiète le quotidien madrilène.