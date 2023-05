Les 3 priorités du Real Madrid au mercato sont connues, Xavi repris de volée au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

AS : « Le dernier miracle »

As consacre sa Une du jour à la finale de l’Euroligue de basket entre le Real Madrid et l’Olympiakos (19h) en espérant un nouveau miracle de la part des Merengue. Au niveau de la section football, les trois priorités du prochain mercato sont connues : un attaquant, un arrière droit et un milieu de terrain.

MARCA : « La onzième en vue »

Marca titre aussi sur l’Euroligue et demande au Real Madrid de garnir son palmarès d’un nouveau trophée dans sa vitrine. À Valence (18h30), Carlo Ancelotti sait qu’il joue une partie de sa crédibilité pour la saison prochaine.