Mercato : le Barça tient une immense star, hat-trick de signatures au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

MARCA : « Le show du Bernabeu »

Le nouveau stade Bernabeu, livré fin 2023, devrait permettre au Real Madrid de faire entrer des millions dans ses caisses. Entre 175 et 400 millions sont évoqués par le quotidien madirlène au sujet des multiples projets événementiels du club espagnol.

AS : « Hat-tricks de prolongations »

As se frotte les mains devant les prolongations actées de Toni Kroos et Luka Modric ainsi que celle à venir de Dani Ceballos. De leur côté, Lucas Vazquez et Alvaro Odriozola sont courtisés par la Juventus Turin.