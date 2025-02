ASSE : Horneland cash sur la marche à suivre

Malgré la lourde défaite au LOSC (1-4), Eirik Horneland n’a aucune intention de changer son fusil d’épaule.

Avant de se déplacer à Lille, Eirik Horneland avait annoncé la couleur. « J’aime beaucoup cette équipe de Lille, avait-il confié en conférence de presse. C’est une équipe de haut niveau et ce sera intéressant de se frotter à elle. Comme quand on est allés à Paris, ce sera un bon test. On va y aller pour jouer, pour attaquer. » Si les Verts ont ouvert le score grâce à un penalty de Davitashvili, et qu’ils sont passés près de mener 2-0 avec une grosse occasion ratée par Mouton, c’est avec une lourde défaite (1-4) qu’ils sont rentrés dans le Forez.

« Quand on a la possession il faut surtout avoir de la qualité avec le ballon »

Pour autant, Horneland a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de changer ses principes de jeu. « Les meilleures équipes essayent de dominer les matchs, c’est ce qu’on est en train d’essayer de faire. On va essayer de construire le jeu comme on le fait mais aussi s’adapter à notre adversaire. Les meilleures équipes sont souvent celles qui sont capables de mieux s’adapter à leur adversaire. Quand on a la possession il faut surtout avoir de la qualité avec le ballon. On marque des buts et on en prend moins, il faut continuer là-dessus. Il faut également avoir plus d’opportunités et en laisser moins à nos adversaires, c’est ce qu’il faut continuer à faire. Ce qui compte avec la qualité technique, ce sont les relations entre les joueurs. Si on prend l’exemple du PSG, tout le monde sait comment ils jouent mais la différence se fait avec les relations entre les joueurs qui se sont développées. C’est ce qu’on essaye de travailler. » C’est donc clair : Horneland veut donc continuer d’attaquer, et faire progresser son équipe sur le plan technique. Tout un programme !