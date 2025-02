ASSE – Mercato : rebondissements pour Cafaro et Amougou, un dernier coup tenté sur le gong !

L’ASSE tente de finaliser l’arrivée de Noé Lebreton, le milieu de Caen, d’ici la deadline du Mercato, ce soir.

Le Mercato se termine ce lundi soir et après Irvin Cardona et Maxime Bernauer, l’ASSE, qui devrait officialiser l’arrivée du milieu parisien Ayman Kari, tente de recruter Noé Lebreton, le jeune milieu de Caen. La piste avait filtré dès l’ouverture du marché et Kilmer Sports n’a toujours pas renoncé.

Lebreton enfin libéré ?

C’est ce que confirme Mohamed Toubache Ter, qui indique que la situation se tend entre les deux clubs car les Normands bloquent leur joueur. Le dossier pourrait-il être de nature à remettre en cause le départ de Mathieu Cafaro vers l’actuelle lanterne rouge de L2 ? On devrait vite le savoir…

Cafaro vers le Paris FC ?

Par ailleurs, L’Équipe croit savoir que Mathieu Cafaro pourrait finalement prendre la direction du Paris FC. Annoncé au SM Caen, le milieu offensif de l’ASSE serait séduit par la perspective de rejoindre le projet mené par le groupe Red Bull et la famille Arnault dans la capitale. Les discussions entre les parties sont en cours, sachant que de son côté, le promu stéphanois facilitera le départ d’un joueur sur lequel il ne compte plus guère et qui se retrouvera libre, ce 30 juin. Enfin, Fabrizio Romano affirme que Chelsea aurait un plan B en cas d’échec sur Mathis Amougou : Dario Essugo (Sporting, 21 ans). Là aussi, des discussions sont en cours entre les deux clubs.