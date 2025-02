FC Nantes : Kombouaré jubile après Reims et règle l’avenir de Mostafa Mohamed

Présent sur DAZN à l’issue de la victoire du FC Nantes à Reims (1-2), Antoine Kombouaré n’était pas peu fier de son équipe. Morceaux choisis.

Sur la victoire qui valide une bonne dynamique

« Il fallait enfoncer le clou. La plupart des matchs que nous avions joués en 2025 n’étaient pas trop mauvais mais on n’avait jamais réussi à gagner. Contre Monaco, on menait 2-0. Contre Saint-Etienne, on menait 1-0 à la 85ème et l’adversaire revient à la marque. Contre Lyon, même si on était mené, la fin du match était exceptionnelle et on pouvait gagner… Ce soir, il fallait être costaud mentalement, patient… et surtout retrouver l’efficacité, être capable de tuer les matchs. »

Sur le bon début d’année 2025 des Canaris

« On ne peut pas toujours trouver toutes les explications. Reims était notre bête noire depuis 1978. Il faut persévérer, être résiliant… Juste avant la mi-temps, on a fait un CSC. Il n’y a pas plus dur comme scénario (…) Après il faut rester calme, rester costaud. Pour gagner un match, c’est ce qu’il faut. Ils ont été énormes car on a été bousculé quand même sur le terrain (…) Cette victoire est une récompense du travail accompli avec cette confiance en nous (…) Je voulais dédier cette victoire à tous les supporters qui nous soutiennent même si on a traversé des moments difficiles. C’est aussi pour eux qu’on a gagné ce soir… »

Sur la prestation XXL de Matthis Abline

« Il n’a pas de poste préférentiel à partir du moment où il est efficace (…) Sur le terrain, il est capable d’occuper plusieurs postes et travailler au service du collectif. Aujourd’hui, c’est le facteur X pour nous. Je connais la qualité de ce joueur. Pour nous, il fait partie avec Simon des éléments indispensables à l’équipe et puis là, si Mostafa commence à retrouver des couleurs, on a une attaque avec les trois capable de faire des différences… Même si on est parfois en difficulté, on a la capacité de faire mal à nos adversaires. »

Sur Mostafa Mohamed qui devrait finalement rester

« Pour moi depuis le début ! Après, dans mon management, je ne fais de cadeau à personne. Quand il n’est pas bon, il ne joue pas mais je ne lâche jamais mes joueurs. Il y a deux semaines, il a été sorti du groupe. Ce qui est bien c’est qu’il a compris (…) Il a été costaud mentalement pour endurer ça, rester calme et faire le boulot. Je suis super content pour lui. »

