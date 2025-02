OL : Daniel Riolo reconnaît s’être fait avoir par l’entourage de Rayan Cherki

Le journaliste de RMC Daniel Riolo a affirmé que Rayan Cherki ne souhaitait pas quitter l’OL cet hiver car il aimait son club. C’était faux et il l’a amèrement reconnu.

Lundi, dernier jour du mercato, le Borussia Dortmund a fait le forcing pour recruter Rayan Cherki. Mais l’Olympique Lyonnais a rapidement fait savoir qu’il n’était pas vendeur. Le club n’avait pas le temps de trouver un successeur de bon niveau en cas de vente, sans compter que Paulo Fonseca compte sur l’attaquant et qu’il aurait été malvenu de contrarier un entraîneur qui vient tout juste d’arriver. Sur RMC, Daniel Riolo avait clôturé tout débat en assurant que Cherki allait rester parce qu’il en avait envie et que c’était un amoureux de son club formateur.

Sauf qu’il s’est avéré que ce n’était pas vrai. Le jeune attaquant aurait fait pression sur sa direction pour qu’elle accepte l’offre de Dortmund. Et l’OL aurait peut-être fini par accepter de lâcher son joueur si le BvB avait proposé plus que 21,5 M€. Au final, donc, l’avenir de Rayan Cherki n’a tenu qu’à une histoire de gros sous et Daniel Riolo a eu du mal à le digérer…

« Ca m’apprendra à croire qu’il y a encore un affect dans le foot »

« Franchement, je pense qu’on peut le noter : si je redis un truc pareil un jour, tapez-moi dessus. Je me suis réveillé un peu chafouin, un peu fâché, parce que je pense qu’on a essayé de me raconter des histoires et ça a marché. Forcément, j’étais un peu vexé ce matin au réveil. Ça m’apprendra à croire qu’il y a encore un affect dans le foot. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir de l’expérience et de savoir que c’est toujours autour du pognon qu’on trouve les explications… Eh bien là, c’est une totale histoire de pognon. Je m’en veux d’avoir dit « C’est un amoureux du club », parce que cette phrase n’existe pas dans le football… Mais bon, j’ai voulu croire à ça. Cherki, oui, voulait partir. »

