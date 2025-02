OM : Longoria assume son pétage de plombs à Auxerre mais fait un petit mea-culpa

Après le pétage de plombs de Pablo Longoria sur l’arbitrage après la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), le club olympien ne prévoit pas de communiquer officiellement, mais a reconnu que certains propos ont pu être mal exprimés ou inappropriés.

Après la lourde défaite de l’OM face à Auxerre (3-0), Pablo Longoria a vivement critiqué l’arbitrage, utilisant notamment le terme « corruption », ce qui a déclenché une polémique. En privé, le président marseillais aurait reconnu des propos mal formulés, mais il assume sa colère face à une accumulation de décisions arbitrales jugées défavorables à l’OM depuis le début de la saison, comme rapporté par RMC Sport.

Un sentiment d’injustice au sein du club

Longoria ne visait pas directement une corruption des arbitres, mais plutôt un système opaque dans lequel l’OM se sent désavantagé et peu écouté. Il regrette néanmoins d’avoir tenu des propos dénigrant la Ligue 1, notamment en évoquant un « championnat de merde » et la Super League, ce qui ne refléterait pas sa véritable position.

Cette explosion de colère résulte d’un sentiment d’injustice grandissant au sein du club, renforcé par la désignation controversée de l’arbitre M. Stinat, perçue comme une provocation. L’OM craint désormais d’éventuelles sanctions à l’encontre de son président, qui pourrait prendre 12 matchs de suspension.

