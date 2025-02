OM Mercato : gros coup de froid sur la piste Fagioli !

L’offre de l’OM pour Nicolo Fagioli ne satisfait pas la Juventus Turin, qui envisage plutôt de céder son joueur à la Fiorentina.

Roberto De Zerbi l’a redit hier après la victoire dans l’Olympico (3-2) : il est en phase avec Medhi Benatia et Pablo Longoria, il reconnaît la qualité du travail de ses dirigeants mais il attend encore deux joueurs d’ici la fin du mercato ce soir : un milieu de terrain et un défenseur. Pour le premier poste, c’est Nicolo Fagioli qui est ciblé. L’Italien de 23 ans ne sera pas conservé par la Juventus Turin, où il joue peu. L’Olympique de Marseille a formulé une offre de prêt payant assorti d’une option d’achat. Mais cela ne satisferait pas les Bianconeri…

Selon le journaliste transalpin spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, les dirigeants juventini veulent un transfert sec. Nicolo Fagioli est coté 20 M€ par Transfermarkt, l’indemnité réclamée par la Vieille Dame se situerait dans ces eaux-là. Mais l’OM, qui n’a pas réalisé de grosses ventes cet hiver, hormis celle d’Elye Wahi, a déjà tout réinvesti sur Amine Gouiri. Il n’y aurait plus de quoi payer une telle indemnité.

C’est donc la Fiorentina, elle aussi intéressée, qui serait actuellement en pole position sur le dossier Fagioli. Et vu le peu de temps qu’il reste avant la clôture du marché, la Viola peut même s’estimer gagnante de ce duel avec les Phocéens…

