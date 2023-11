Le LOSC malheureux et freiné, Metz et Clermont se réveillent, Nantes inquiète !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Dans une rencontre entre européens à la Decathlon Arena, on attendait beaucoup du LOSC et sans doute un peu moins du Toulouse FC après leur débauche d’énergie de jeudi face à Liverpool mais les Violets ont arraché un bon nul au courage (1-1) grâce à l’inévitable Thijs Dallinga (65’). Lenny Yoro avait ouvert la marque (30’) pour les Dogues avant de se blesser (49’). Sauvé à deux reprises par les montants sur les dix dernières minutes, le Téfécé a fait preuve d’une belle solidarité pour tenir au plus fort de la domination des Nordistes.

L'OL distancé en bas de tableau

Au Saint-Symphorien, le FC Nantes espérait relancer la machine après deux défaites consécutives. C’est raté pour les hommes de Pierre Aristouy, victime d’une défaillance défensive qui profite au FC Metz (1-3). Il ne fallait pas arriver en retard avec l’ouverture du score de van den Kerkhof (3’), l’égalisation de Moses Simon (12’) et le premier but de Simon Elisor en L1 (28’). A la 85’, Asoro a donné de l’ampleur à la victoire des Mosellans.

Au stade Gabriel Montpied, le Clermont Foot s’est imposé 1-0 face à Lorient grâce à un penalty de Shamar Nicholson (69’). Les Merlus passent barragistes… du fait de la victoire des Grenats. Notons qu’à quelques minutes d’affronter Rennes au Roazhon Park, l’OL (18ème, 4 pts) se retrouve plus que jamais sous pression puisque ses deux devanciers ont pris les trois points et que les Gones ont désormais cinq unités de retard sur les Auvergnats (17ème)…

