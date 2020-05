LOSC – Mercato : Osimhen se serait mis d’accord avec un club !

true

Alors qu’un de ses agents prétend qu’il va rester à Lille une saison de plus, Victor Osimhen se serait mis d’accord avec le Napoli, selon un média italien.

Les informations contradictoires se multiplient autour de Victor Osimhen ! Hier, l’un de ses représentants assurait à un site nigérian que l’attaquant de 21 ans ne quitterait pas le LOSC durant l’été. Des dirigeants de la Fédération des Super Eagles lui auraient en effet conseillé de continuer à engranger de l’expérience en France.

Et puis, ce mardi, Le 10 Sport a pour sa part expliqué qu’Osimhen pourrait se laisser tenter par une seule et unique destination : la Premier League. Pour des raisons historiques et de langue, l’Angleterre est en effet très prisée des Nigérians. Manchester United, Chelsea et Liverpool ont tous plus ou moins suivi le Dogue au cours des derniers mois.

Mais voilà que ce soir, Sport Mediaset prétend que le serial buteur se serait mis d’accord avec… le Napoli ! Une information évidemment à prendre au conditionnel car les Parténopéens vont certes perdre Arkadiusz Milik mais ils viennent de prolonger Dries Mertens, qui évolue également en pointe. SM croit savoir que le LOSC va réclamer 55 M€ pour son joueur, ce qui n’effraierait pas le SSCN…