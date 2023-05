LOSC : Fonseca cajole ses troupes après Reims et fait un point sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC avait un bon coup à jouer ce samedi. La défaite de Rennes à Nice (1-2) juste avant son match à Reims lui offrait la possibilité de prendre six points d'avance sur le 6e. Mais les Dogues se sont inclinés à Champagne et tout reste encore à faire dans la course à l'Europe. Malgré la déception, l'entraîneur nordiste Paulo Fonseca a tenu à positiver au micro de Prime Vidéo et rappelé qu'il restait totalement focalisé sur sa mission, lui qui est annoncé sur le départ en fin de saison.

"Ma tête est totalement concentrée sur les prochains matches"

« C’était un match très difficile. C’était un match très équilibré. C’était très difficile pour nous. Nous avons eu des occasions. Je dois dire que Reims mérite la victoire quand même. Nous devons continuer malgré les blessures et les suspensions. On est focalisé sur le prochain match face à Monaco. Nous restons à notre cinquième place. On se battra jusqu’à la fin. Je suis totalement concentré sur les quatre derniers matches, ma tête est totalement concentrée sur les prochains matches. Mes joueurs sont tristes, c’est normal. Mais ils doivent continuer. Ils doivent penser au prochain match. »

Pour résumer Annoncé dans le viseur de West Ham pour la saison prochaine et de toute façon proche de la sortie au LOSC en raison de ses mauvais rapports avec son président, Olivier Létang, Paulo Fonseca a assuré qu'il restait focalisé sur le sprint final en L1.

