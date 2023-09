Stade Rennais - LOSC : la déception de Cabella, Fonseca juge la première d’Umtiti

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce samedi soir, les Lillois ont raté le coche. À l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, le LOSC se déplaçait en Bretagne pour affronter le Stade Rennais. Alors que les Dogues dominaient les débats en menant 2 à 0, le club du Nord a encaissé deux buts en fin de match avant de concéder le match. Une grosse déception pour Rémy Cabella qui a pris la parole au micro de Prime Vidéo.

« Ce n'est pas un mauvais résultat à Rennes. Mais quand on a le match en main, qu'on mène 2-0, on doit faire beaucoup mieux. On doit être plus solides défensivement. Mais je ne vais pas en vouloir à mon équipe. On a fait un bon match tous ensemble. On lâche deux points, ça fait mal mais j'ai confiance en mon équipe. On va se rattraper au prochain match », a confié l’international français.

Fonseca juge les débuts d’Umtiti

Ce match était aussi synonyme de retour en Ligue 1 pour Samuel Umtiti. Le Champion du Monde français a fait de bons débuts pour son coach, « Il était très bien pour un premier match. Il a beaucoup d'expérience, ce qui est important quand on joue avec un jeune comme Leny Yoro derrière. Samuel a autre chose : la qualité en matière de construction, cela va nous aider. Il a fait un bon match », a commenté Paulo Fonseca pour Prime Vidéo.

🎙️ Rémy Cabella : "On est tous déçu."



La déception du milieu du @losclive après les deux points perdus à Rennes.#SRFCLOSC pic.twitter.com/9s9GY2sSot — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life