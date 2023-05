LOSC - Mercato : grosse concurrence pour Fonseca à West Ham

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Selon le journaliste du Guardian Jacob Steinberg, la direction des Hammers a trois entraîneurs dans son viseur : Fonseca, donc, mais également Brendan Rodgers et Graham Potter. Soit deux Britanniques (Rodgers est nord-irlandais, Potter anglais) et deux habitués de la Premier League, le premier ayant dirigé Leicester, le second Brighton et Chelsea cette saison. Une sacrée concurrence pour Fonseca qui, lui, maîtrise certes l'anglais mais qui n'a jamais officié de l'autre côté de la Manche..

🚨 West Ham have identified three potential replacements for David Moyes, who is expected to leave at the end of the season:



🇵🇹 Paulo Fonseca

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Graham Potter

🇬🇧 Brendan Rodgers



(Source: @JacobSteinberg) pic.twitter.com/lZFXzh8DjA