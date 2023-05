LOSC - Mercato : un nouveau latéral brésilien dans le viseur ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Hier, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a révélé que deux clubs français suivaient le latéral gauche du Vasco da Gama Lucas Piton. Âgé de 22 ans, ce joueur formé aux Corinthians et recruté en début d'année par le club de Sao Paulo est un titulaire indiscutable au Vasco. Il a été formé au poste de latéral mais peut également évoluer un cran plus haut. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2026, il coûterait 6 M€, selon Transfermarkt.

L'identité des deux clubs n'a pas filtré mais le LOSC pourrait en faire partie, lui qui a du mal à se trouver un latéral gauche indiscutable. Depuis le début de la saison, Paulo Fonseca est contraint d'alterner entre Gabriel Gudmundsson et Ismaily au gré des blessures. Mais ni le Suédois de 24 ans, ni son aîné brésilien de 33 ans n'ont convaincu. D'où, peut-être, la volonté de renforcer ce poste essentiel dans le football moderne...

Le calendrier complet du LOSC pour la fin de saison

Pour résumer

Depuis le début de la saison, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a fait appel à Gabriel Gudmundsson et Ismaily pour le poste de latéral gauche. Mais le premier n'a pas convaincu alors que le second est blessé et plus proche de sa fin de carrière que du début. La piste Lucas Piton (Vasco da Gama) pourrait donc être explorée par les Dogues.