ASSE : quelle fin de Mercato pour les Verts ?

Cette semaine, pour la question ASSE, on s’attarde sur la suite du Mercato des Verts. Que va-t-il se passer sur la fin du marché ?

Notre question de la semaine autour de l’AS Saint-Etienne (ASSE) s’attarde sur le Mercato et plus particulièrement les plans d’un Kilmer Sports Ventures étonnement discret jusqu’à présent malgré l’arrivée d’Eirik Horneland et le besoin de redessiner l’effectif pour convenir au technicien norvégien.

Gazidis s’est montré rassuant

Pour avoir discuté avec Ivan Gazidis en marge de la rencontre ASSE – FC Nantes, notre consultant historique dans le Forez Laurent Hess est confiant sur du mouvement rapide et à plusieurs postes. On fait le point sur le dossier en un peu plus de 2 minutes.

Qui est Laurent Hess ? Au contact quotidien de l’AS Saint-Étienne depuis le siècle dernier, « Lolo » pour les intimes et le journaliste en activité le plus ancien à couvrir les Verts. Il a tout connu : les descentes, les remontées, le fameux but de Damien Bridonneau qui lui a arraché quelques larmes, la Coupe de la Ligue victorieuse face à Rennes grâce au but de Brandao, les épopées européennes… Longtemps considéré comme l’image de But ! dans le Forez, connu comme le loup blanc par supporters et anciens joueurs, Laurent Hess a également joué les chroniqueurs pour TL7 dans les émissions autour du club ligérien portant un regard lucide mais amoureux pour son club de toujours. Pur Stéphanois, il se substitue parfois à Benjamin Danet pour nous parler de ses Verts… Avec son petit accent ligérien inimitable.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.