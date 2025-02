OM Mercato : Marseille officialise un départ et trouve un accord avec un nouveau joueur

Attendu depuis plusieurs jours, le départ de Pau Lopez au Mexique est désormais officiel. Prêté cette saison à Gérone par l’OM, le gardien espagnol a cassé son prêt avec l’actuel huitième de Liga pour s’engager avec Toluca sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Le club phocéen a officialisé la nouvelle dans la nuit.

« Le gardien de but espagnol s’est engagé avec Toluca FC, club mexicain. Arrivé à l’Olympique de Marseille au mois de juillet 2021, Pau Lopez était, dans la première moitié de saison, prêté au Girona FC en Espagne. Il a quitté son pays natal et l’OM puisqu’il s’est engagé, sous forme d’un prêt avec option d’achat, avec Toluca FC, club de première division mexicaine. Bonne continuation Pau Lopez ! », a pu-t-on lire sur le communiqué de l’OM.

En cette fin de mercato hivernal, le club olympien s’active également dans le sens des arrivées. Après avoir bouclés l’arrivée du piston polyvalent du RB Salzbourg, Amar Dedic, qui devrait arriver ce dimanche à Marseille pour passer sa visite médicale puis signer son contrat, les dirigeants marseillais auraient trouvés un accord avec le défenseur central de Chelsea, Aaron Anselmino, comme annoncé ce samedi par le journaliste italien, Fabrizio Romano. Le joueur prêté au Boca Juniors lors de la première partie de saison viendrait à l’OM pour remplacer numériquement Lilian Brassier, parti au Stade Rennais. Mais l’actuel deuxième de Ligue 1 doit encore parvenir à un accord avec les Blues, qui n’auraient pas encore pris leur décision pour l’avenir du jeune Argentin.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have agreed terms with Aaron Anselmino as loan move from Chelsea would not include any buy option clause.



Deal now depends on Chelsea and loan spots available, waiting for English club to make a decision on which player they will loan. pic.twitter.com/ROn7WUGAzS