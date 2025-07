Si Igor Paixao reste la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille au poste d’ailier gauche sur ce mercato estival, tout ne serait pas encore perdu au sujet de Malick Fofana à l’OL. Explications.

🟥 Rumeur

Et si un des grands espoirs de l’OL quittait le navire cet été ? On le sait, Malick Fofana suscite l’intérêt de l’OM depuis le printemps dernier mais Lyon a jusque-là fermé la porte, espérant faire de lui une pièce importante du futur. Problème : la situation financière du club rhodanien reste critique.

Le journaliste Yacine Youssfi l’a rappelé, les caisses sont presque vides et la DNCG veille au grain. En fin de mercato, les dirigeants lyonnais n’auront peut-être plus le luxe de refuser une belle offre. Et dans ce contexte, un départ de Fofana à l’OM ne serait plus tabou.

L’OL a déjà revu ses tarifs à la baisse pour ses grosses ventes

Ces deux dernières années, l’OL a déjà sacrifié plusieurs de ses joyaux pour survivre : Bradley Barcola vendu 45 millions d’euros au PSG, et Rayan Cherki parti à Manchester City contre un chèque de 37 millions. Des ventes qui en disent long sur l’état d’urgence à Décines, où les tarifs initiaux ont été revus à la baisse.

Du côté de l’OM, on suit le dossier avec attention. Pablo Longoria sait que l’occasion pourrait être unique de récupérer un joueur prometteur et déjà bien intégré au championnat. Le profil de Fofana plaît à Roberto De Zerbi, qui voit en lui un atout de vitesse et de percussion dans son système. Ciblant en priorité Igor Paixao au poste d’ailier gauche, l’OM n’a pas encore bougé mais la fin du mercato s’annonce agitée. Une chose est sûre : si Lyon ouvre la porte, Marseille sera là pour frapper.

« Le coup d’œil de But FC »

« La logique de Yacine Youssfi est juste et cohérente mais notre confrère oublie un détail important : l’OM sera-t-il capable de monter à ces tarifs pour recruter Malick Fofana ? Pas sûr, d’autant qu’il est encore moins certain que l’OL accepte de renforcer un club rival. »