OL : Textor en passe de perdre une bataille à 80 M€ ?

Un bailleur de fonds a porté plainte contre John Textor, à qui il réclame 80 M€. Un éventuel revers pourrait avoir des conséquences sur l’OL puisque l’Américain reste actionnaire majoritaire d’Eagle.

Ce mercredi, tous les supporters lyonnais ont les regards braqués sur Paris, où la direction de l’OL défend son dossier devant la commission d’appel de la DNCG. Les Gones resteront-ils en Ligue 1 ? Seront-ils rétrogradés en Ligue 2, ce qui pourrait entraîner une faillite ? La réponse ne devrait plus tarder. Ce qui est sûr, c’est que personne n’a envie de penser à John Textor, l’homme qui a placé les septuples champions de France dans cette position cauchemardesque. Pourtant, l’Américain a encore des soucis, cette fois du côté de l’Angleterre et ceux-ci pourraient avoir un impact sur l’avenir de l’OL !

Iconic Sports réclame 80 M€ pour une fusion avortée avec Eagle

Le site Bloomberg révèle en effet que la société d’acquisition Iconic Sports a porté plainte la semaine dernière contre John Textor. Elle reproche à l’homme d’affaires d’avoir fait capoter une fusion avec Eagle Football Holdings. Un accord, signé fin 2022, prévoyait une indemnisation de 64 M€ si jamais le projet de fusion n’allait pas à son terme avant avril 2023. Ce qui s’est produit. Textor, qui a lui aussi porté plainte, estime qu’il a été trompé par Iconic Sports, qui avait des liens avec un milliardaire russe, sanctionné au Royaume-Uni. Chaque partie défend sa position mais Iconic réclame au total 80 M€ à Textor.

Et là où cela pourrait avoir un impact sur l’OL, c’est que s’il était reconnu coupable et devait payer cette somme considérable, John Textor puiserait dans les fonds d’Eagle, dont il reste actionnaire majoritaire et qui continue d’être le propriétaire de l’OL.